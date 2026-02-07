Рафинья рассказал о привычках Ямаля: "Он постоянно в телефоне. Всегда сонный по утрам"

Нападающий "Барселоны" Рафинья поделился наблюдениями о молодом форварде каталонского клуба Ламин Ямаль, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По словам Рафиньи, Ямаль много времени проводит в телефоне, что сказывается на его режиме дня. "Учитывая его возраст, он постоянно сидит в телефоне - это нормально. Современное поколение всегда в телефонах, в наушниках, постоянно переписывается", - отметил бразилец.

Он добавил, что партнер часто выглядит сонным по утрам, поскольку поздно ложится спать не из-за вечеринок, а из-за чрезмерного времени в соцсетях. "Я постоянно говорю ему, что нужно быть внимательнее. Он не всегда опаздывает, но опаздывает чаще, чем приходит вовремя", - сказал Рафинья.

Также нападающий обратил внимание на увлечение Ямаля внешним видом. По его словам, в последнее время игрок уделяет много времени прическе, особенно в дни тренировок и матчей.

Ранее сообщалось, что Ямаль сократил активность в социальных сетях и удалил публикации, не связанные с футболом.