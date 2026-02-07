Президент "Реала" намерен подписать Педри из "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность подписания полузащитника "Барселоны" Педри к 2027 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Desmarque.

По информации источника, глава "Королевского клуба" хотел бы повторить историю, аналогичную переходу Луиша Фигу из "Барселоны" в "Реал" в 2000 году. Отмечается, что в данном случае для Переса важен не столько вопрос усиления состава, сколько стремление переманить одного из ключевых игроков принципиального соперника.

При этом подчеркивается, что подобный трансфер выглядит крайне маловероятным. Педри связан контрактом с "Барселоной" до 2030 года, а сумма отступных в соглашении составляет 1 млрд евро. Сам футболист чувствует себя частью каталонского клуба, болельщиком которого является, и не выражал желания менять команду.

Педри выступает за "Барселону" с 2019 года. За это время он провел 227 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 29 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 140 млн евро.