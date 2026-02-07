7 Февраля 2026
На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки

7 Февраля 2026 10:56
На обновленном стадионе "Наполи" уберут беговые дорожки

Власти Неаполя начали подготовку к сертификации стадиона имени Марадоны для проведения матчей чемпионата Европы 2032 года, который пройдет в Италии.

Как сообщает İdman.Biz, для турниров уровня чемпионата Европы обязательны компактная футбольная конфигурация, минимальное расстояние от трибун до поля и определенные стандарты по видимости, безопасности и коммерческой инфраструктуре. Наличие беговых дорожек этим требованиям прямо мешает.

Для соответствия требованиям УЕФА арена в ближайшие годы пройдет масштабную реконструкцию. В ее рамках будут полностью демонтированы легкоатлетические беговые дорожки вокруг футбольного поля, на их месте планируется строительство дополнительных ярусов трибун.

Отметим, что стадион был построен в 1950-х годах и в настоящее время вмещает около 55 тысяч зрителей. Нынешнее официальное название арена получила в 2020 году.

