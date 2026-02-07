8 Февраля 2026
Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" по окончании сезона

Мировой футбол
Новости
7 Февраля 2026 12:50
Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" по окончании сезона

В Англии усиливаются разговоры о возможном уходе Пепа Гвардиолы с поста главного тренера "Манчестер Сити" по завершении сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, действующий контракт 55-летнего специалиста рассчитан до 2027 года, однако внутри английского футбольного сообщества все чаще звучит версия, что он может завершить работу летом 2026 года - спустя десять лет после своего назначения, последовавшего за уходом из "Баварии".

Отмечается, что в ноябре 2024 года Гвардиола подписал двухлетнее соглашение, что стало неожиданностью для ряда представителей клуба, поскольку ранее тренер предпочитал продлевать контракт на один сезон. Сам специалист в последнее время ограничивается коротким комментарием: "У меня есть контракт".

Также обращается внимание на изменения в публичных высказываниях тренера. В последние недели он чаще критикует судейство и высказывается на различные темы, включая трансферные расходы соперников и международную повестку, что стало поводом для новых обсуждений его будущего.

В руководстве "Манчестер Сити" осознают, что расставание с самым титулованным тренером в истории клуба неизбежно, и рассчитывают получить время на подготовку к смене наставника. При этом трансферная политика команды остается активной. В январе клуб подписал Антуана Семеньо и Марка Гехи, несмотря на неопределенность вокруг дальнейших планов Гвардиолы.

Внутри клуба считают, что возможный уход летом 2026 года станет более удобным вариантом, чем годом ранее, когда календарь осложнялся проведением клубного чемпионата мира. Решение тренера, как и прежде, может зависеть от результатов команды в оставшейся части сезона.

