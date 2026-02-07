FOX Sports прекратил сотрудничество с Саудовской Про-лигой

Американский спортивный телеканал FOX Sports прекратил сотрудничество с футбольной Про-лигой Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, FOX Sports стал первым крупным международным вещателем, отказавшимся от партнерства с саудовским чемпионатом на фоне продолжающегося бойкота со стороны Криштиану Роналду.

По данным источника, совокупные потери Про-лиги в рамках глобальных медиа- и коммерческих проектов достигли около 2,4 млрд долларов (примерно 4,1 млрд манатов).

Напомним, что Криштиану Роналду бойкотирует матчи "Аль-Насра" из-за недовольства текущей трансферной политикой клуба.