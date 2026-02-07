Украина поддержала призыв к перемирию с Россией на время зимней Олимпиады

Украина поддерживает инициативу о временном перемирии с Россией на период проведения Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после призывов Папы Римского и президента Италии использовать Олимпиаду как возможность для продвижения мира.

"Мы поддерживаем этот призыв. Нас интересует прекращение огня, и если Россия снова откажется, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну", - заявил Сибига.

Глава украинского МИД также отметил, что временное перемирие, по его мнению, "определенно откроет путь для более широких мирных переговоров".

Отметим, что Зимние Олимпийские игры стартовали в итальянских Милане и Кортина-дАмпеццо и продлятся до 22 февраля.