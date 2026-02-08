"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский "Реал" усилил интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Родри и готов предпринять серьезные шаги по его подписанию. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, в "королевском клубе" внимательно следят за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста.

По информации источника, руководство "Реала" обеспокоено отсутствием ярко выраженных лидеров в составе команды в последние сезоны. В мадридском клубе считают Родри подходящей фигурой на эту роль, способной руководить командой на поле и усиливать игру в обороне.

Сообщается, что полузащитник и "Манчестер Сити" в ближайшие месяцы планируют обсудить продление контракта, однако сам игрок рассматривает возможность возвращения в Мадрид, который является его родным городом. В нынешнем сезоне Родри провел 18 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 75 млн евро.