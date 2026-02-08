Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник "Челси" Коул Палмер установил клубный рекорд по количеству хет триков в английской Премьер лиге. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, англичанин стал первым игроком в истории лондонского клуба, оформившим четыре хет трика в АПЛ.

Очередной хет трик Палмер оформил в матче 25-го тура против "Вулверхэмптона", который завершился победой "Челси" со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Молине" в Вулверхэмптоне, а полузащитник забил три мяча уже к 38-й минуте игры.

Палмер выступает за "Челси" с осени 2023 года. Лондонский клуб заплатил за трансфер воспитанника "Манчестер Сити" 47 млн евро. В текущем сезоне на счету футболиста восемь голов и две результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.