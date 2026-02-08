"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Французский защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает İdman.Biz, интерес к 26-летнему футболисту по прежнему сохраняет мадридский "Реал".

По информации источника, контракт Конате с мерсисайдским клубом истекает летом 2026 года, и "сливочные" уже сделали игроку предложение. Речь идет о долгосрочном соглашении, рассчитанном до середины 2031 года.

Ибраима Конате выступает за "Ливерпуль" с июня 2021 года. В текущем сезоне английской Премьер лиги защитник провел 23 матча, забил один мяч и получил пять желтых карточек. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 50 млн евро.