"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

"Ливерпуль" может предложить мадридскому "Реалу" сделку по обмену, в рамках которой полузащитник английской команды Алексис Мак Аллистер будет обменян на полузащитника "сливочных" Орельена Тчуамени, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

Мадридский "Реал" следит за Мак Аллистером и видит в нем усиление линии полузащиты команды, несмотря на то, что выступления игрока в этом сезоне нестабильны. Тчуамени, в свою очередь, давно является целью "Ливерпуля", однако футболист не хочет покидать мадридский клуб. Также сообщается, что при совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить.

Действующие трудовые соглашения футболистов со своими клубами рассчитаны до 30 июня 2028 года.