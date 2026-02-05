7 Февраля 2026
Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

Бадминтон
Репортаж
5 Февраля 2026 13:24
В Баку продолжается международный турнир по бадминтону Azerbaijan International 2026, в котором принимают участие 347 спортсменов из 33 стран. Азербайджан на соревнованиях представлен 28 бадминтонистами – 14 юношами и 14 девушками.

Агиль Габилов – один из азербайджанких спортсменов, завершивших свое выступление на турнире. Он является чемпионом Азербайджана и занимается бадминтоном уже 11 лет, начав свой путь со школьной секции.

На турнире Габилов выступал в одиночной категории, а также в паре с Ульви Гусейновым. В беседе с İdman.Biz спортсмен отметил, что в паре ему удалось проявить себя лучше, чем в одиночном разряде.

"Самой тяжелой игрой на турнире для меня стал парный матч против словакских спортсменов. Это была напряженная встреча, которая длилась три сета. Несмотря на поражение, мы боролись до конца. В какой-то момент вели в счете, но не хватило выносливости и техники", – рассказал Габилов.

Лейла Джамалзаде

Юниорка сборной Азербайджана, 15-летняя Лейла Джамалзаде, завершила выступление в одиночной категории, однако в паре с Хаджар Нуриевой сумела пробиться в число 16 сильнейших и выйти в основную сетку турнира.

"Я выступила неплохо, но могла бы лучше. Не хватило опыта игры именно со взрослыми спортсменками, уступила в скорости и мощности ударов", – отметила Джамалзаде.

По словам бадминтонистки, парная игра значительно отличается от одиночной: "В паре очень важен контакт между партнерами – нужно поддерживать и не перекладывать вину друг на друга. Ошибки стоит обсуждать после матча, а не во время игры. Также важно быть готовым взять ответственность на себя, если у напарницы возникают трудности".

По словам спортсменки, их дуэт отличается хорошей гармонией. Ранее пара заняла первое место на турнире в Иране и второе – на соревнованиях в Уганде.

Также Лейла Джамалзаде рассказала о том, что ее главная цель в этом году – летняя юношеская Олимпиада, к которым она активно готовится.

Гусарские звездочки

В основную сетку турнира также вышла пара из Гусаров – Хабиба Гулиева и Эсма Мамедова. Обеим спортсменкам по 12 лет. Azerbaijan International 2026 стал для них первым международным турниром.

Большую роль в развитии бадминтона в регионе сыграл отец Гулиевой, который является тренером. По его инициативе семья переехала из Баку в Гусары, чтобы развивать этот вид спорта в регионе.

"Папа организует бесплатные тренировки для всех желающих – как для тех, кто хочет заниматься профессионально, так и для тех, кто приходит ради здоровья", – рассказала Хабиба Гулиева.

Эсма Мамедова (слева) и Хабиба Гулиева (справа)

Девочка знакома с ракеткой и воланом с ранних лет. А ее напарница Эсма Мамедова ранее мало знала об этом виде спорта, однако решила попробовать и занимается бадминтоном с 7 лет.

В одиночной категории обе спортсменки играли против более взрослых соперниц. Хабиба Гулиева встретилась с 21-летней бадминтонисткой из Италии, а Эсма – с 18-летней спортсменкой из Индии.

"Считаю, что выступила нормально, но все же не хватило опыта", – отметила Мамедова. Хабиба Гулиева же, напротив, была приятно удивлена своим результатом: "Я не ожидала, что смогу так хорошо сыграть против опытной соперницы".

Обе девочки видят себя в профессиональном спорте, однако не исключают и получение образования в будущем. Хабиба Гулиева интересуется ветеринарией, любит биологию и географию. Эсма Мамедова уже в 12 лет умеет делать уколы и ставить системы и хочет стать медсестрой.

Фото: Ислам Атакишиев

İdman.Biz
