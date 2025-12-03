3 Декабря 2025
RU

Заявление Федерации бадминтона для İDMAN.BİZ по поводу слухов о том, что "приехали, сфотографировались и ушли" - ФОТО/ВИДЕО

Бадминтон
Новости
3 Декабря 2025 18:05
11
Заявление Федерации бадминтона для İDMAN.BİZ по поводу слухов о том, что "приехали, сфотографировались и ушли" - ФОТО/ВИДЕО

В Мингячевире представители Федерации бадминтона, якобы собравшие пятиклассников 10-й школы под предлогом проведения учебного занятия во время каникул, по сообщениям в соцсетях, ограничились лишь фотографированием и ушли.

İdman.Biz связался с Федерацией бадминтона по поводу этих заявлений.

В пресс-службе сообщили, что распространяемые утверждения не соответствуют действительности и занятия действительно проводились в школе.

В федерации уточнили, что фотографии в социальных сетях относятся не к этому мероприятию, а к ранее проведенному проекту Shuttle Time.

Представитель Федерации Кенан Хакимов добавил, что в день визита специалисты ожидали около 1 часа 40 минут из-за другого спортивного мероприятия в зале - соревнований по баскетболу.

"Специалисты Федерации посещают различные регионы страны, обучая детей основам бадминтона и используя предоставленное Федерацией спортивное оборудование. В короткий срок они посетили почти все районы страны. Оборудование было передано 12 региональным управлениям образования", - отметил К. Хакимов.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку стартовал международный семинар по парабадминтону - ФОТО
17 Ноября 16:33
Бадминтон

В Баку стартовал международный семинар по парабадминтону - ФОТО

Участники из более чем 15 стран Европы изучают современные подходы
Азербайджанская бадминтонистка показала второй результат в мире по скорости удара - ФОТО
5 Ноября 10:32
Бадминтон

Азербайджанская бадминтонистка показала второй результат в мире по скорости удара - ФОТО

Кейша Фатима Захра заняла второе место в рейтинге, достигнув показателя 393,3 км/ч
Азербайджанский бадминтонист завоевал "бронзу" на Czech Open
20 Октября 17:07
Бадминтон

Азербайджанский бадминтонист завоевал "бронзу" на Czech Open

Спортсмен успешно дошел до полуфинала
Рейтинг национальных сборных Всемирной федерации бадминтона - СПИСОК
9 Октября 13:57
Бадминтон

Рейтинг национальных сборных Всемирной федерации бадминтона - СПИСОК

Сборная Азербайджана поднялась на четыре позиции и заняла 23-е место в рейтинге
Азербайджанская бадминтонистка: "Ожидала завоевать золото"
5 Октября 13:02
Бадминтон

Азербайджанская бадминтонистка: "Ожидала завоевать золото"

Лейла Джамалзаде прокомментировала свое выступление на III Играх стран СНГ
III Игры стран СНГ: азербайджанская бадминтонистка выиграла серебро в Габале
5 Октября 11:41
Бадминтон

III Игры стран СНГ: азербайджанская бадминтонистка выиграла серебро в Габале

Лейла Джамалзаде пополнила копилку сборной седьмой медалью турнира

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших