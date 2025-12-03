Заявление Федерации бадминтона для İDMAN.BİZ по поводу слухов о том, что "приехали, сфотографировались и ушли" - ФОТО/ВИДЕО

В Мингячевире представители Федерации бадминтона, якобы собравшие пятиклассников 10-й школы под предлогом проведения учебного занятия во время каникул, по сообщениям в соцсетях, ограничились лишь фотографированием и ушли.

İdman.Biz связался с Федерацией бадминтона по поводу этих заявлений.

В пресс-службе сообщили, что распространяемые утверждения не соответствуют действительности и занятия действительно проводились в школе.

В федерации уточнили, что фотографии в социальных сетях относятся не к этому мероприятию, а к ранее проведенному проекту Shuttle Time.

Представитель Федерации Кенан Хакимов добавил, что в день визита специалисты ожидали около 1 часа 40 минут из-за другого спортивного мероприятия в зале - соревнований по баскетболу.

"Специалисты Федерации посещают различные регионы страны, обучая детей основам бадминтона и используя предоставленное Федерацией спортивное оборудование. В короткий срок они посетили почти все районы страны. Оборудование было передано 12 региональным управлениям образования", - отметил К. Хакимов.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz