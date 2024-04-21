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Лучшие французы Премьер-лиги - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2024 01:25
Лучшие французы Премьер-лиги - СПИСОК

Объявлен рейтинг лучших французских футболистов, выступавших в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, список составило издание "FourFourTwo".

На первом месте списка Тьерри Анри. Эрик Кантона – второй. Тройку замыкает Патрик Виейра.

1. Тьерри Анри ("Арсенал")
2. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»)
3. Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")
4. Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»)
5. Нголо Канте («Лестер», «Челси»)
6. Клод Макелеле («Челси»)
7. Никола Анелька ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич")
8. Дэвид Джинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Эвертон")
9. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»)
10. Самир Насри ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Вест Хэм")

İdman.biz

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