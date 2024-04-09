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Президент УЕФА: "Всё кончено"

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2024 18:58
Президент УЕФА: "Всё кончено"

Президент УЕФА Александр Чеферин в очередной раз высказался об идее Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, он заявил, что этот проект уничтожен.

Чеферин заявил, что никто не хочет играть в Суперлиге:

«Всё кончено. Они ещё пытаются немного удовлетворить своё эго, но из этого всё равно ничего не выйдет. Французскую и немецкую лиги действительно нельзя назвать сильными, там доминируют «ПСЖ» и «Бавария». В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении. В английской Премьер-лиге богатые традиции. Когда шла борьба против Европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские фанаты не сделали ничего».

İdman.biz

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