Последняя жеребьевка сильнейших клубов Европы

Сегодня состоится финальная жеребьевка Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне.
На мероприятии состоится жеребьевка 1/4 финала. 8 клубов, которые продолжают соревноваться в самом престижном клубном турнире Европы, сформируют 4 пары. В слепой жеребьёвке сильнейшие команды континента могут встретиться с любым соперником.
На мероприятии будут объявлены пары, которые встретятся в полуфинале. Номинальный хозяин финала также определится в ходе жеребьёвки.
"Манчестер Сити"
"Барселона"
"Арсенал"
"Реал"
«Атлетико»
«Бавария»
ПСЖ
«Боруссия» Д
Отметим, что 1/4 финала пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфиналы - 30 апреля-1 и 7-8 мая. «Уэмбли» в Лондоне примет финал 1 июня.
İdman.biz