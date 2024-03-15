Последняя жеребьевка сильнейших клубов Европы

Сегодня состоится финальная жеребьевка Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне.

На мероприятии состоится жеребьевка 1/4 финала. 8 клубов, которые продолжают соревноваться в самом престижном клубном турнире Европы, сформируют 4 пары. В слепой жеребьёвке сильнейшие команды континента могут встретиться с любым соперником.

На мероприятии будут объявлены пары, которые встретятся в полуфинале. Номинальный хозяин финала также определится в ходе жеребьёвки.

"Манчестер Сити"

"Барселона"

"Арсенал"

"Реал"

«Атлетико»

«Бавария»

ПСЖ

«Боруссия» Д

Отметим, что 1/4 финала пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфиналы - 30 апреля-1 и 7-8 мая. «Уэмбли» в Лондоне примет финал 1 июня.

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