15 Марта 2024
RU

Последняя жеребьевка сильнейших клубов Европы

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2024 09:27
Последняя жеребьевка сильнейших клубов Европы

Сегодня состоится финальная жеребьевка Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Доме футбола УЕФА в швейцарском Ньоне.

На мероприятии состоится жеребьевка 1/4 финала. 8 клубов, которые продолжают соревноваться в самом престижном клубном турнире Европы, сформируют 4 пары. В слепой жеребьёвке сильнейшие команды континента могут встретиться с любым соперником.

На мероприятии будут объявлены пары, которые встретятся в полуфинале. Номинальный хозяин финала также определится в ходе жеребьёвки.

"Манчестер Сити"
"Барселона"
"Арсенал"
"Реал"
«Атлетико»
«Бавария»
ПСЖ
«Боруссия» Д

Отметим, что 1/4 финала пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфиналы - 30 апреля-1 и 7-8 мая. «Уэмбли» в Лондоне примет финал 1 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Уникальное достижение в 131-летней истории "Ливерпуля"
10:24
Мировой футбол

Уникальное достижение в 131-летней истории "Ливерпуля"

Мохамед Салах установил новый рекорд в составе "Ливерпуля"
В Лиге Европы определятся пары 1/4 финала
10:21
Мировой футбол

В Лиге Европы определятся пары 1/4 финала

Сегодня в Лиге Европы состоится последняя в сезоне жеребьевка
Команда Махира прекратила борьбу, "Аякс" проиграл на выезде - ВИДЕО
02:42
Мировой футбол

Команда Махира прекратила борьбу, "Аякс" проиграл на выезде - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Лиге Конференций
"Ливерпуль" забил 11 голов в двух играх и вышел в четвертьфинал - ВИДЕО
02:07
Мировой футбол

"Ливерпуль" забил 11 голов в двух играх и вышел в четвертьфинал - ВИДЕО

Сегодня состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы
Пять причин, почему Саутгейт - идеальный тренер для "Манчестер Юнайтед"
14 Марта 22:11
Мировой футбол

Пять причин, почему Саутгейт - идеальный тренер для "Манчестер Юнайтед"

"МЮ" лучше расстаться с Эриком тен Хагом
Хвича Кварацхелия обогнал Мбаппе, Зане и Доку
14 Марта 21:27
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия обогнал Мбаппе, Зане и Доку

Левый вингер "Наполи" на протяжении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов 29 раз обвёл соперника

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор
Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО
12 Марта 17:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о встрече с "Байером": "Мы обязательно должны постараться сыграть лучше, чем в Баку" - ВИДЕО

"Будем бороться до конца"
"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО
13 Марта 18:01
Азербайджанский футбол

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

"Если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить"