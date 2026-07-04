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Клопп подтвердил переговоры о работе со сборной Германии

Мировой футбол
Новости
4 Июля 2026 09:14
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Клопп подтвердил переговоры о работе со сборной Германии

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что ведет переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) о возможном назначении на пост наставника сборной Германии.

Как сообщает İdman.Biz, 58-летний специалист является одним из главных кандидатов на вакантную должность после ухода Юлиана Нагельсмана, который покинул свой пост вслед за вылетом немецкой команды с чемпионата мира - 2026.

"Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку. DFB ищет преемника и ведет со мной переговоры. Но нам предстоят интенсивные дискуссии, потому что проблемы, с которыми мы столкнулись, не связаны только с Юлианом Нагельсманом. Он выдающийся тренер и еще не раз это докажет. Поэтому нам нужно просто подождать и посмотреть, как будут развиваться переговоры", - заявил Клопп в эфире Magenta TV.

Немецкий специалист также отметил, что перед принятием окончательного решения ему предстоит обсудить ситуацию с руководством Red Bull, где он занимает должность руководителя глобального футбольного направления.

"Я также должен поговорить со своим работодателем Оливером Минцлаффом. Я знаю, что немецкий футбол много для него значит, и поэтому он очень открыт к этим переговорам", - добавил Клопп.

İdman.Biz
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