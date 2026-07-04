"Астон Вилла" нацелилась на вратаря сборной Франции

Футбольный клуб "Астон Вилла" проявляет интерес к голкиперу французского "Ланса" Робену Риссеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, клуб из Бирмингема готовит первое предложение по 21-летнему вратарю, который рассматривается в качестве замены Эмилиано Мартинесу.

По информации источника, аргентинский голкипер после завершения чемпионата мира - 2026 должен перейти в туринский "Ювентус", поэтому английский клуб уже занимается поиском нового первого номера.

Отмечается, что Риссер уже несколько месяцев находится в сфере интересов "Астон Виллы", однако договориться с "Лансом" будет непросто.

Французский голкипер прошлым летом перешел в "Ланс" из "Страсбура" за 3 миллиона евро и подписал контракт до 2030 года. В настоящее время он находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира - 2026, где является третьим вратарем команды.