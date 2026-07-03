Ямаль повторил рекорд чемпионатов мира, державшийся с 1998 года

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль установил уникальное достижение на чемпионате мира - 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 19-летний футболист в среднем идет в обводку 12 раз за 90 минут, что является лучшим показателем на чемпионатах мира с 1998 года.

Столько же попыток обводки за матч на мундиале-1998 в среднем совершал легендарный нигериец Джей-Джей Окоча.

На текущем чемпионате мира Ямаль принял участие во всех четырех матчах сборной Испании, трижды выйдя в стартовом составе. В общей сложности вингер "Барселоны" провел на поле 226 минут.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира - 2026 сборная Испании встретится с Португалией.