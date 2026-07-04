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Кунде ответил Ямалю на слова о фаворите ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
4 Июля 2026 05:27
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Кунде ответил Ямалю на слова о фаворите ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал заявление своего одноклубника по "Барселоне" Ламина Ямаля, который ранее усомнился в статусе французов как главных фаворитов чемпионата мира - 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, Кунде спокойно отреагировал на слова 19-летнего испанца.

"Ламин? Я очень хорошо его знаю. Я знаю, что он очень сильный игрок и амбициозный парень, который не стесняется высказывать свое мнение. Быть фаворитом в турнире мало что значит. Меня это не беспокоит", - заявил французский защитник.

Ранее Ямаль выразил мнение, что сборную Франции, несмотря на победу на чемпионате мира 2018 года и выход в финал турнира 2022 года, не стоит считать главным претендентом на титул.

В 1/8 финала чемпионата мира - 2026 сборная Франции встретится с Парагваем.

İdman.Biz
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