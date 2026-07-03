Роналду будет играть под руководством экс-тренера "Тоттенхэма"

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, официально объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Эр-Рияда подтвердил подписание двухлетнего контракта с австралийским специалистом на своих официальных страницах в социальных сетях.

Таким образом, Постекоглу будет руководить командой, лидером которой является Криштиану Роналду, недавно продливший контракт с "Аль-Насром".

За свою карьеру Постекоглу возглавлял сборную Австралии, "Селтик", "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и ряд других команд. Наибольших успехов он добился с "Селтиком", дважды выиграв чемпионат Шотландии, а также завоевав Кубок страны и два Кубка шотландской лиги.

Во главе "Тоттенхэма" специалист привел лондонский клуб к победе в Лиге Европы УЕФА. Последним местом его работы был "Ноттингем Форест", который он покинул в октябре 2025 года.