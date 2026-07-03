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Тер Штеген перейдет в "Аякс"

Мировой футбол
Новости
3 Июля 2026 17:24
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Тер Штеген перейдет в "Аякс"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген перейдет в "Аякс".

Как сообщает İdman.Biz, нидерландский клуб завершает переговоры с "Барселоной" по аренде 34-летнего голкипера.

По имеющейся информации, тер Штеген уже достиг личной договоренности с "Аяксом". Главным вопросом остается распределение зарплаты футболиста между клубами. "Барселона" в летнее трансферное окно стремится снизить зарплатную нагрузку, поэтому положительно относится к уходу немецкого вратаря.

Тер Штеген выступает за каталонский клуб с 2014 года.

İdman.Biz
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