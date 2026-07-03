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Кевин Медина представлен в новом клубе - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июля 2026 16:41
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Кевин Медина представлен в новом клубе - ФОТО/ВИДЕО

Бывший защитник футбольного клуба "Карабах" Кевин Медина официально представлен в новой команде.

Как сообщает İdman.Biz, 32-летний футболист подписал контракт с малайзийским клубом "Джохор Дарул Тазим". Клуб опубликовал кадры презентации Медины в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

В новой команде колумбийский защитник будет выступать под 81-м номером.

Медина перешел в "Карабах" летом 2020 года. В составе агдамского клуба он трижды становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок страны. Защитник также был одним из ключевых игроков обороны "Карабаха" в еврокубковых матчах. Всего Медина провел за "Карабах" 121 матч и забил три гола.

İdman.Biz
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