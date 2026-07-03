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"Сабах" готовит Масазыр к дебюту в Лиге чемпионов - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
3 Июля 2026 12:23
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"Сабах" готовит Масазыр к дебюту в Лиге чемпионов - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сабах" продолжает подготовку к первому матчу в истории команды в Лиге чемпионов.

Как сообщил в беседе с İdman.Biz руководитель пресс-службы "Сабаха" Эльнур Гамидов, на игру первого квалификационного раунда против валлийского "Нью-Сейнтс" продано уже более трех тысяч билетов.

По его словам, Bank Respublika Arena в поселке Масазыр уже готова принять еврокубковую встречу.

"Сабах" уже восемь лет использует Bank Respublika Arena. Для стадиона это будет уже четвертый сезон, в котором он примет еврокубковые матчи. Ранее на арене в Масазыре проходили игры Лиги конференций УЕФА и Лиги Европы, и на этих встречах мы видели достаточно серьезную поддержку болельщиков. Верим, что эта поддержка продолжится и в предстоящих еврокубковых матчах", — заявил Гамидов.

Представитель клуба отметил, что "Сабах" не видит препятствий для удобного приезда болельщиков на стадион.

Он добавил, что клуб ежегодно публикует информационный видеоролик о расположении арены для болельщиков, которые хотят прийти на стадион и поддержать команду.

"Верим, что в матче Лиги чемпионов против "Нью-Сейнтс" мы увидим на стадионе настоящую футбольную атмосферу", — сказал Гамидов.

Напомним, "Сабах" впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов. Команда примет валлийский "Нью-Сейнтс" 7 июля на Bank Respublika Arena в Масазыре. Матч начнется в 20:00.

Ответная встреча пройдет через неделю в Освестри.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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