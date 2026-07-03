"Сабах" готовит Масазыр к дебюту в Лиге чемпионов - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сабах" продолжает подготовку к первому матчу в истории команды в Лиге чемпионов.
Как сообщил в беседе с İdman.Biz руководитель пресс-службы "Сабаха" Эльнур Гамидов, на игру первого квалификационного раунда против валлийского "Нью-Сейнтс" продано уже более трех тысяч билетов.
По его словам, Bank Respublika Arena в поселке Масазыр уже готова принять еврокубковую встречу.
"Сабах" уже восемь лет использует Bank Respublika Arena. Для стадиона это будет уже четвертый сезон, в котором он примет еврокубковые матчи. Ранее на арене в Масазыре проходили игры Лиги конференций УЕФА и Лиги Европы, и на этих встречах мы видели достаточно серьезную поддержку болельщиков. Верим, что эта поддержка продолжится и в предстоящих еврокубковых матчах", — заявил Гамидов.
Представитель клуба отметил, что "Сабах" не видит препятствий для удобного приезда болельщиков на стадион.
Он добавил, что клуб ежегодно публикует информационный видеоролик о расположении арены для болельщиков, которые хотят прийти на стадион и поддержать команду.
"Верим, что в матче Лиги чемпионов против "Нью-Сейнтс" мы увидим на стадионе настоящую футбольную атмосферу", — сказал Гамидов.
Напомним, "Сабах" впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов. Команда примет валлийский "Нью-Сейнтс" 7 июля на Bank Respublika Arena в Масазыре. Матч начнется в 20:00.
Ответная встреча пройдет через неделю в Освестри.