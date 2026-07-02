"Нефтчи" уступил представителю Румынии в контрольном матче

Бакинский "Нефтчи", продолжающий учебно-тренировочные сборы в Словении, провел свой первый контрольный матч. Столичный коллектив померился силами с румынским клубом "ЧФР Клуж".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась поражением азербайджанской команды со счетом 1:2.

В рамках словенского сбора подопечные Юрия Вернидуба проведут еще три спарринга. 6 июля "черно-белые" сыграют против сербского "Партизана", 10 июля встретятся с еще одним представителем Сербии — "Раднички Ниш", а завершат программу контрольных игр 13 июля поединком против хорватского "Осиека".