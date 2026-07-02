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"Когда опыт встречается с амбициями": "Пафос" посвятил публикацию Мураду Мамедову - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июля 2026 21:30
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"Когда опыт встречается с амбициями": "Пафос" посвятил публикацию Мураду Мамедову - ФОТО

Кипрский футбольный клуб "Пафос" поделился публикацией на своей официальной странице в социальной сети, посвященной азербайджанскому футболисту Мураду Мамедову.

Как сообщает İdman.Biz, клуб поделился совместной фотографией Мамедова и экс-защитника сборной Бразилии Давида Луиса.

"Когда опыт встречается с амбициями", - подписана публикация.

Таким образом клуб подчеркнул опыт 39-летнего португальца и амбиции 20-летнего Мамедова.

İdman.Biz
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