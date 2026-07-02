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Эльвин Юнусзаде: "О том, что я лидирую по отборам мяча, узнал от вас"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июля 2026 16:27
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Эльвин Юнусзаде: "О том, что я лидирую по отборам мяча, узнал от вас"

Футболист "Карван-Евлаха" Эльвин Юнусзаде прокомментировал лидерство по количеству отборов мяча в минувшем сезоне Премьер-лиги Азербайджана.

"О том, что по итогам последнего сезона в Премьер-лиге Азербайджана я лидирую по показателю отборов мяча, впервые узнал от вас", — сказал Юнусзаде в интервью İdman.Biz.

Опытный защитник также положительно оценил тот факт, что в первой пятерке рейтинга, подготовленного Профессиональной футбольной лигой, есть азербайджанские футболисты.

"Но этот отчет в определенном смысле возложил на нас дополнительную ответственность. Считаю, что азербайджанские футболисты должны и в дальнейшем сохранять лидерство и улучшать свои результаты", — отметил 33-летний игрок.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига опубликовала статистику отборов мяча в Премьер-лиге Азербайджана сезона-2025/2026.

Согласно отчету, по этому показателю лидируют местные футболисты. В первую пятерку вошли три азербайджанских игрока: Эльвин Юнусзаде из "Карван-Евлаха", Рауф Гусейнли из "Кяпаза" и Эмин Рустамов из "Карван-Евлаха".

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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