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"Сабах" подписал игрока сборной Кюрасао

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 22:46
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"Сабах" подписал игрока сборной Кюрасао

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" объявил о подписании очередного новичка в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, состав команды пополнил 25-летний вингер Ксандер Северина. Стороны заключили контракт по схеме "2+1".

Последний сезон футболист провел в составе израильского "Маккаби" (Хайфа). Ранее Северина также выступал за клубы Нидерландов, Сербии и Португалии.

На международном уровне вингер защищает цвета сборной Кюрасао, за которую провел пять матчей.

Напомним, ранее "Сабах" усилился Эйденом Маккарти, Юнесом Лашаабом, Жуниором Алмейдой и Родригу Фернандешем.

İdman.Biz
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