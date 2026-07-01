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Экс-вратарь “Сабаха” оценил шансы клуба на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 14:56
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Экс-вратарь “Сабаха” оценил шансы клуба на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Вратарь "Шафа" Ниджат Мехбалиев выразил уверенность в успешном выступлении своего бывшего клуба "Сабах" в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, голкипер признался, что не слишком хорошо знаком с валлийским TNS, однако верит в силу чемпиона Азербайджана.

"О TNS я знаю не так много. Тем не менее, очень верю в "Сабах". У клуба хорошие футболисты, сильный главный тренер и грамотное руководство", - заявил Мехбалиев futbolinfo.az.

По мнению вратаря, команда из Масазыра способна добиться серьезного успеха в еврокубках.

"Надеюсь, "Сабах" сыграет на групповом этапе одного из еврокубков. Дай Бог, команда сумеет выйти именно в групповой этап Лиги чемпионов. Если этого не получится, то, думаю, в худшем случае сыграет на групповом этапе Лиги Европы или Лиги конференций. Желаю "Сабаху" удачи. Надеюсь, все для него сложится успешно", - отметил он.

Мехбалиев также рассказал, почему летом решил перейти в "Шафа". По его словам, решающую роль сыграли долгосрочный проект клуба и доверие со стороны руководства и главного тренера Заура Гашимова.

Кроме того, голкипер заявил, что главной задачей дебютанта Премьер-лиги в новом сезоне станет сохранение места в элитном дивизионе, однако при благоприятном развитии событий команда постарается побороться и за попадание в еврокубки.

İdman.Biz
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