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Названы лучшие бомбардир и ассистент сезона в Премьер-лиге Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 12:26
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Названы лучшие бомбардир и ассистент сезона в Премьер-лиге Азербайджана

Профессиональная футбольная лига Азербайджана обнародовала статистические итоги сезона-2025/2026 в Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Майкелс. Форвард забил 19 мячей и уверенно возглавил список снайперов.

Второе место с 11 голами разделили сразу три футболиста - Бассала Самбу и Эмин Махмудов из "Нефтчи", а также Велко Симич из "Сабаха". По 10 голов на счету Жоарлема Сантоса ("Туран Товуз"), Александра Рамалингона ("Сумгайыт") и Карима Росси ("Шамахы").

Лидером сезона по голевым передачам стал еще один представитель "Сабаха" Тимотеуш Пухач, записавший на свой счет 12 ассистов. По восемь результативных передач сделали Алексей Исаев, Джой-Лэнс Майкелс, Велко Симич, Луис Силвестре из "Имишли" и Эмин Махмудов из "Нефтчи".

За сезон команды пробили 69 пенальти, из которых 55 завершились голами. Чаще других одиннадцатиметровые исполнял "Сабах", реализовавший девять из десяти попыток. "Карабах" забил восемь из девяти пенальти, а "Зире" - шесть из восьми.

Лучший индивидуальный показатель при исполнении пенальти продемонстрировал футболист "Зире" Руан Ренато, реализовавший шесть из семи ударов. Джой-Лэнс Майкелс забил пять из шести пенальти, Эмин Махмудов реализовал все пять своих попыток, Торал Байрамов отличился четыре раза при пяти ударах, а Александр Рамалингом забил два мяча с пяти пенальти.

İdman.Biz
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