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"Карабах" стал лидером сезона по числу передач

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 12:40
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"Карабах" стал лидером сезона по числу передач

Профессиональная футбольная лига Азербайджана обнародовала статистику передач, ударов по воротам и перехватов по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, лучшим игроком чемпионата по количеству передач за 90 минут стал полузащитник "Карабаха" Марко Янкович. В среднем за матч он выполнял 69,23 передачи с точностью 89 процентов.

Второе место занял его одноклубник Сами Ммаэ, который в среднем отдавал 68,26 передачи с точностью 91 процент. Третьим стал Исмаил Ибрагимли из "Зири" - 64,99 передачи при точности 91 процент. В первую пятерку также вошли Бадави Гусейнов ("Карабах") - 63,43 передачи и 93 процента точности, а также Анже Мутсинзи ("Зиря") - 62,73 передачи при точности 90 процентов.

Среди команд лучшим по этому показателю стал "Карабах", футболисты которого в среднем выполняли 480,80 передачи за матч с точностью 86 процентов. На втором месте расположилась "Зиря" - 432,56 передачи и 85 процентов точности, третьим стал "Сабах" - 411,23 передачи при такой же точности. Меньше всего передач выполняли футболисты "Шамахы" - 243,92 за матч при точности 76 процентов.

Лидерами чемпионата по количеству ударов по воротам стали Джой-Лэнс Майкелс из "Сабаха" и Карим Росси из "Шамахы", которые нанесли по 75 ударов. Далее расположились Камило Дуран ("Карабах") - 73 удара, Адриэль Ба Луа ("Габала") - 68 и Велко Симич ("Сабах") - 61.

В рейтинге по числу перехватов лидируют преимущественно местные футболисты. Первое место занял Эльвин Юнусзаде из "Карвана-Евлаха", в среднем совершавший 6,11 перехвата за матч. За ним следуют Рауф Гусейнли ("Кяпаз") - 5,94, Роналдо Родригес ("Имишли") - 5,80, Эмин Рустамов ("Карван-Евлах") - 5,75 и Вандерсон Мело ("Араз-Нахчыван") - 5,64.

İdman.Biz
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