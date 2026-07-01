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Стало известно, кто чаще всего попадал в офсайд в Премьер-лиге Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 14:11
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Стало известно, кто чаще всего попадал в офсайд в Премьер-лиге Азербайджана

Профессиональная футбольная лига Азербайджана обнародовала статистику по офсайдам по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, чаще всех в положение "вне игры" в среднем за матч попадал нападающий "Туран Товуз" Ибрагима Ваджи. Его показатель составил 1,00 офсайда за игру.

Второе место также занял представитель "Туран Товуз". Жоарлем Сантос в среднем оказывался в офсайде 0,76 раза за матч.

Тройку лидеров замкнул форвард "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс с показателем 0,67. Следом расположились Карим Росси из "Шамахы" (0,59) и Максад Исаев из "Кяпаза" (0,52).

İdman.Biz
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