1 Июля 2026
RU

"Карабах" проведет два контрольных матча в Австрии

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 10:56
26
"Карабах" проведет два контрольных матча в Австрии

Футбольный клуб "Карабах", который находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии, сегодня проведет еще два контрольных матча.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня команда Гурбана Гурбанова встретится с украинским "Харьковом".

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по бакинскому времени.

Во втором матче агдамский клуб сыграет с венгерским "Ференцварошем". Эта встреча начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первом контрольном матче на сборах в Австрии "Карабах" победил "Тироль" (4:0). Ранее в Баку агдамская команда обыграла "Зиря" (4:3).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стали известны самые посещаемые матчи сезона Премьер-лиги Азербайджана
11:26
Азербайджанский футбол

Стали известны самые посещаемые матчи сезона Премьер-лиги Азербайджана

"Карабах" вновь стал лидером по посещаемости в чемпионате Азербайджана
Вюсал Масимов вернулся в "Сабаил" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
30 Июня 22:00
Азербайджанский футбол

Вюсал Масимов вернулся в "Сабаил" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Соглашение с футболистом заключено по схеме 1+1

ФК "Зиря" уступил "Игдыру" в результативном товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО
30 Июня 21:22
Азербайджанский футбол

ФК "Зиря" уступил "Игдыру" в результативном товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб встретился с "Игдыром" в рамках тренировочного сбора

Спортивный директор "Кайзерслаутерна": "Мы не отпустим Махира Эмрели так просто"
30 Июня 19:12
Азербайджанский футбол

Спортивный директор "Кайзерслаутерна": "Мы не отпустим Махира Эмрели так просто"

Эмрели подписал двухлетний контракт с "Кайзерслаутерном" летом 2025 года
"Нефтчи" начал второй этап подготовки к новому сезону - ФОТО
30 Июня 18:10
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" начал второй этап подготовки к новому сезону - ФОТО

Команда Юрия Вернидуба провела утреннюю тренировку в Словении

"Имишли" завершил просмотр молодых футболистов - ВИДЕО
30 Июня 17:49
Азербайджанский футбол

"Имишли" завершил просмотр молодых футболистов - ВИДЕО

Клуб провел селекционные тренировки для игроков 2007-2013 годов рождения

Самое читаемое

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле
28 Июня 19:08
Мировой футбол

Жена и дети футболиста Лукаса Трехо погибли при землетрясении в Венесуэле

В результате стихийного бедствия в Венесуэле погибли свыше 1,4 тыс. человек
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО
28 Июня 21:30
ЧМ-2026

Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания - ФОТО/ВИДЕО

Баннеры с Марадоной, козленок G.O.A.T., долгожданный выход Месси и незабываемая атмосфера – корреспондент İdman.Biz побывал в эпицентре футбольного праздника

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде"
28 Июня 13:47
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь действующих чемпионов мира призвал не недооценивать соперника по 1/16 финала ЧМ-2026