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Стали известны самые посещаемые матчи сезона Премьер-лиги Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июля 2026 11:26
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Стали известны самые посещаемые матчи сезона Премьер-лиги Азербайджана

Обнародованы показатели посещаемости матчей Премьер-лиги Азербайджана сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в общей сложности 198 матчей чемпионата посетили 285 778 зрителей. В среднем на каждой игре присутствовали 1443 болельщика.

Самой посещаемой командой сезона стал "Карабах". Домашние матчи агдамского клуба посетили 51 167 зрителей, а средняя посещаемость 17 встреч составила 3010 человек.

Второе место по этому показателю занял "Нефтчи". На 16 домашних матчах бакинского клуба побывали 44 693 зрителя. Замкнул тройку лидеров "Сумгайыт", игры которого собрали 39 560 болельщиков.

В первую пятерку также вошли "Туран Товуз" и "Карван-Евлах". Матчи товузского клуба посетили 34 550 зрителей, а встречи команды из Евлаха - 27 380.

Самым посещаемым матчем сезона стала встреча 33-го тура между "Карабахом" и "Сабахом", которую с трибун посмотрели 17 338 зрителей. Еще одна игра этих же команд в рамках 22-го тура собрала 10 361 болельщика.

В число самых посещаемых матчей сезона также вошли встречи "Нефтчи" - "Карабах" (9500 зрителей), "Сумгайыт" - "Карабах" (9100) и еще один матч "Нефтчи" - "Карабах", который посетили 7800 человек.

İdman.Biz
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