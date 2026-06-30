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"Сабаил" подписал Эльтуна Турабова - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 16:44
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"Сабаил" подписал Эльтуна Турабова - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Футбольный клуб "Сабаил" продолжает комплектование состава перед сезоном-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команда подписала контракт с Эльтуном Турабовым.

С 29-летним защитником заключено соглашение по схеме "1+1".

Последним клубом Турабова был "Карван-Евлах", за который он выступал в Премьер-лиге. В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей и забил один гол.

Напомним, ранее "Сабаил" также усилил состав полузащитником Кянаном Гулиевым.

17:44

Футбольный клуб "Сабаил" осуществил очередной трансфер перед сезоном-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команда подписала контракт с Кянаном Гулиевым.

С 26-летним полузащитником, который последним выступал за "Мингячевир", заключено соглашение по схеме "1+1".

Отметим, что в предыдущие годы Гулиев уже защищал цвета "Сабаила".

İdman.Biz
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