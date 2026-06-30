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В женских сборных Азербайджана U15 и U17 назначены тренеры

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 17:15
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В женских сборных Азербайджана U15 и U17 назначены тренеры

В тренерских штабах женских сборных Азербайджана по футболу U15 и U17 произошли назначения и изменения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), главным тренером сборной U15 назначен Ровшан Гасымов.

При этом специалист продолжит работу тренером в основной женской сборной Азербайджана. Его помощником в команде U15 станет футболистка национальной сборной Мане Моллаева, а другая представительница сборной Гюнай Исмаилова будет работать тренером вратарей.

С помощником главного тренера сборной U15 аой Ашировой было прекращено сотрудничество.

Главным тренером сборной Азербайджана U17 назначен Ханлар Алиев. Он также продолжит работу помощником главного тренера основной женской национальной команды.

Кроме того, Али Мурадов назначен тренером по физической подготовке в женских сборных Азербайджана U15, U17 и U19.

İdman.Biz
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