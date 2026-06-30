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Рамон Мачадо: "Хотел бы остаться в Азербайджане"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 15:59
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Рамон Мачадо: "Хотел бы остаться в Азербайджане"

Бывший футболист "Нефтчи", "Габалы" и "Араз-Нахчывана" Рамон Мачадо заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, нападающий рассказал, что после ухода из "Араз-Нахчывана" пока не получил официальных предложений от азербайджанских клубов.

"До сих пор я не получал официальных предложений из Азербайджана. Были только предварительные обсуждения, но я все еще жду чего-то официального. Потому что хотел бы остаться в Азербайджане", — сказал Мачадо.

По словам форварда, "Араз-Нахчыван" не был заинтересован в продлении контракта.

"Клуб не был заинтересован в продлении моего контракта. Это футбол. Жизнь продолжается. Желаю удачи тем, кто остался в "Араз-Нахчыване", — отметил он.

Мачадо также оценил положение своих бывших клубов — "Нефтчи" и "Габалы".

"То, что "Габала" осталась в Премьер-лиге, важно для чемпионата. "Габала" всегда заслуживает быть среди лучших. "Нефтчи" тоже команда с большими традициями в стране и снова вернулась на свое место. Учитывая статус клуба, "Нефтчи" каждый год должен бороться за высокие позиции и выступать в еврокубках", — заявил футболист.

Он подчеркнул, что азербайджанская Премьер-лига стала более конкурентной.

"С моего первого года в Азербайджане и до сегодняшнего дня могу сказать, что чемпионат развивается из года в год. Премьер-лига стала более конкурентной. Конечно, команды с наибольшей финансовой силой будут среди главных претендентов на победу в лиге. С отменой лимита на легионеров, думаю, конкуренция с каждым сезоном будет становиться еще жестче. Считаю, что "Сабах", "Карабах" и "Нефтчи" начнут следующий сезон впереди остальных", — добавил он.

İdman.Biz
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