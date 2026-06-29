Хавбек "Араз-Нахчывана": "Обидно, что не попал в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026"

Полузащитник "Араз-Нахчывана" Патрик Андраде признался, что ему было обидно не попасть в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, футболист заявил, что исторический выход национальной команды в плей-офф мирового первенства стал поводом для гордости, однако отсутствие в заявке стало для него разочарованием.

"Да, наша команда сотворила историю, и мы этим гордимся. Сборная показывает хороший футбол и добивается успешных результатов. Конечно, мне было немного обидно не попасть в состав. Но это тоже часть футбола. Я с уважением отношусь к этому решению и желаю команде удачи. Верю, что еще получу шанс вернуться в сборную", – цитирует Андраде АЗЕРТАДЖ.

Полузащитник также поделился ожиданиями от нового сезона в составе "Араз-Нахчывана".

"Надеюсь, новый главный тренер и его игровая философия принесут пользу клубу. Мы будем работать вместе, чтобы добиться хороших результатов и порадовать наших болельщиков в новом сезоне", – сказал он.

Кроме того, Андраде отметил, что борьба в азербайджанском чемпионате становится все более напряженной.

"Думаю, этот сезон будет тяжелым для всех команд. Конкуренция в чемпионате Азербайджана растет с каждым годом, а у каждого клуба есть качественные футболисты", – подчеркнул хавбек.