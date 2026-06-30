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Российский клуб подпишет защитника "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Июня 2026 03:10
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Российский клуб подпишет защитника "Сабаха"

Защитник "Сабаха" Игор Ногейра продолжит карьеру в чемпионате России.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Спорт-Экспресс", 31-летний бразильский футболист перейдет в "Ростов" на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Ногейра был одним из ключевых игроков бакинского клуба. Он провел 35 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

До переезда в Азербайджан бразилец выступал за португальские "Шавиш", "Санта-Клару" и "Жил Висенте", бразильские "Жувентуде", "Фигейренсе" и "Флуминенсе", а также мексиканский "Масатлан".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 650 тысяч евро.

İdman.Biz
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