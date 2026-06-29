АФФА представила нового технического директора - ФОТО

Сегодня состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, президент ассоциации Ровшан Наджаф ознакомил участников заседания с повесткой дня.

Сначала генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев представил общую информацию о первом чемпионате мира и фестивале среди юношеских команд до 15 лет, проведение которых в нынешнем году было доверено Азербайджану по решению ФИФА.

Затем члены Исполнительного комитета подвели итоги футбольного сезона 2025/2026. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы организации соревнований, качества проведения турниров, а также дальнейшие направления развития отечественного футбола.

Одним из ключевых событий заседания стало представление нового технического директора АФФА Эдмонда Клауса. Специалист обладает большим опытом в области развития молодежного футбола, создания и управления академиями, подготовки тренеров, разработки методологии и организации скаутинга. Было отмечено, что работа Клауса в академии "Аякса", а также опыт в юношеских сборных Нидерландов и Китая помогут развитию азербайджанского футбола.

Заместитель генерального секретаря АФФА Эльчин Мамедов представил информацию о деятельности недавно созданного Департамента развития футбола, а также о правилах сертификации академий по пятизвездочной модели, которые вступят в силу со следующего сезона.

После этого Джахангир Фараджуллаев рассказал о новом подходе к использованию финансовой помощи, выделяемой клубам Премьер-лиги по грантовым соглашениям на развитие детско-юношеского футбола, а также о механизме контроля за расходованием средств. По итогам голосования Исполнительный комитет утвердил предложенные изменения.

Кроме того, участники заседания обсудили новый формат проекта "Элитная подготовка". По итогам обсуждения были даны поручения по дальнейшему совершенствованию проекта.