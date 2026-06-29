Экс-форвард "Карабаха" получил предложение из России

Азербайджанский нападающий Рамиль Шейдаев, покинувший "Карабах", может продолжить карьеру в России.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport-Express, интерес к 30-летнему форварду проявляет махачкалинское "Динамо".

По информации источника, российский клуб уже ведет переговоры с футболистом.

Шейдаев является воспитанником петербургского "Зенита". Ранее он уже выступал в России за "Рубин", "Крылья Советов" и московское "Динамо". Также в карьере форварда были клубы Турции, Словакии и Таиланда.

В Азербайджане нападающий защищал цвета "Карабаха", "Сабаха" и "Нефтчи".