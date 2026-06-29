Бильгин Акарчай: "При системной работе будущее азербайджанского футбола будет ярким"

У азербайджанского футбола есть серьезный потенциал, а при правильно выстроенной системе академий местные игроки смогут успешно выступать в Турции и европейских клубах.

Такое мнение выразил основатель футбольной школы "Гезтепе" в Баку Бильгин Акарчай.

Турецкий специалист отметил, что проект в Азербайджане развивается уже четыре года, а главная цель школы — выявлять талантливых детей, готовить их к большому футболу и помогать им выйти на новый уровень.

"В рамках этого проекта мы открыли футбольную школу в Баку и уже четыре года продолжаем работу. Я знаю, что в Азербайджане есть талантливые дети, и вижу это своими глазами. Сейчас четыре игрока нашей бакинской школы находятся в поле зрения академии "Гезтепе". Верю, что они обладают качествами, чтобы поехать в Турцию. Среди них есть ребенок 2017 года рождения и перспективный вратарь 2016 года рождения", — сказал Акарчай в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, школа также сотрудничает с местными клубами.

"Детей, которые пока не полностью готовы к уровню Турции, но имеют перспективу, мы для развития отправляем в аренду в местные команды. У нас есть игроки, которые выступают в аренде в клубах "Улдуз" и "Бакуспорт". Первая футболистка женской команды "Сабаха" тоже является воспитанницей нашей школы. В "Нефтчи" мы также периодически направляем игроков", — отметил специалист.

Акарчай подчеркнул, что переход в турецкий футбол сейчас остается непростой задачей из-за различий в инфраструктуре и уровне подготовки.

"Мы регулярно проводим встречи с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и различными тренерами, озвучиваем свои предложения, чтобы эти проблемы постепенно решались. Трансфер Торала Байрамова в "Бурсаспор" открыл важную дорогу в этом направлении. Я искренне верю, что в ближайшем будущем азербайджанские футболисты будут играть заметную роль в турецком футболе. Уверен, что как минимум три-четыре игрока из нашей школы тоже будут выступать там", — заявил он.

По мнению турецкого специалиста, если мировые звезды появляются в отдаленных регионах Африки или в Грузии, то сильные футболисты должны вырастать и в Азербайджане.

"Развитие грузинского футбола сегодня является результатом созданных условий. Азербайджан должен перенести успехи, которых добивается в индивидуальных видах спорта, и на командные виды, особенно на футбол. Для этого детям нужно больше стадионов, инвентаря и качественных тренировочных возможностей", — сказал Акарчай.

Он отметил, что родители уже понимают важность правильной футбольной среды для развития ребенка.

"Некоторые семьи отправляют детей в Германию, Испанию и Португалию. Особенно с Испанией в этом направлении есть широкие связи. Иногда спрашивают: достиг бы Илкай Гюндоган того же уровня, если бы вырос не в Германии, а в Турции? Думаю, это было бы очень сложно. Благодаря опыту и дисциплине немецких академий он поднялся на вершину мирового футбола", — заявил тренер.

Акарчай также привел в пример Арду Гюлера.

"В Турции есть пример Арды Гюлера. Он вышел из академии "Генчлербирлиги", провел всего один год в "Фенербахче", после чего перешел в "Реал Мадрид". Это действительно особый талант. К сожалению, из-за большого населения в Турции многие таланты теряются, так и не раскрывшись. В этом смысле Азербайджан находится в более выгодном положении. Поскольку население меньше, талантливых детей легче выявлять и развивать. Просто с ними нужно работать более системно", — подчеркнул он.

Специалист напомнил, что недавно АФФА проводила отборы в элитной категории, и представители школы также приняли участие в этом процессе.

"Радует, что четыре игрока нашей футбольной школы получили высокую оценку тренеров. Сейчас формируется сборная U14, и такие шаги очень важны для будущего. В современном футболе возрастной порог становится все ниже, уже 15-летние футболисты подписывают профессиональные контракты. Верю, что если системная работа продолжится, будущее азербайджанского футбола будет очень ярким. В этом направлении у нас есть полная надежда и вера", — сказал Акарчай.

Турецкий специалист также коснулся выступления сборной Турции на чемпионате мира.

По его словам, после стартовых матчей у команды было разочарование, так как сборная не смогла набрать очки, которые считались доступными. Акарчай признал, что ожидания от команды были высокими.

"Как специалист, находящийся внутри футбола, я думал, что наша сборная сможет дойти как минимум до четвертьфинала, а возможно, и до полуфинала. Мы ожидали, что станем лидерами группы, но, несмотря на радость от победы в третьем матче, к сожалению, заняли четвертое место в группе, которая выглядела наиболее удобной", — отметил он.

Акарчай добавил, что Турция часто лучше проявляет себя против сильных соперников.

"Если проанализировать последние игры, видно, что в матчах с закрытыми соперниками мы не смогли найти нужные тактические и технические решения. Чтобы вскрывать оборону таких команд, нужен особый подход. При этом мы победили хозяев турнира, сборную США (3:2). Это показывает, что против сильных соперников нам играть комфортнее. Футбол — игра сюрпризов, и независимо от результата поддерживать национальную команду — долг каждого из нас. Надеюсь, на следующих турнирах мы добьемся более успешных результатов", — заключил специалист.