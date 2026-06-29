Стал известен календарь летних сборов "Араз-Нахчывана"

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" начнет подготовку к новому сезону 10 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, в первые три дня футболисты пройдут медицинское обследование. Первый этап учебно-тренировочных сборов пройдет с 13 по 20 июля. В последний день этого этапа команда проведет контрольный матч с дублирующим составом клуба. После дня отдыха футболисты 22 июля приступят ко второму этапу подготовки, который продлится до 31 июля. В этот период "красно-белые" проведут три контрольных матча.

24 июля "Араз-Нахчыван" сыграет с "Имишли", а 31 июля встретится с "Шафа". Соперник по матчу, запланированному на 28 июля, пока не определен. Первые два дня августа команда проведет на отдыхе. 3 августа "Араз-Нахчыван" вновь соберется вместе, а 7 августа проведет еще один контрольный матч. Соперник по этой встрече также будет определен позднее. После восстановительного периода и отдыха команда с 10 августа начнет подготовку к первому матчу нового сезона.

Весь подготовительный процесс пройдет в Баку.