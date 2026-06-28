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"Сабах" проведет второй спарринг на сборе в Австрии

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июня 2026 14:00
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"Сабах" проведет второй спарринг на сборе в Австрии

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, соперником команды Вальдаса Домбраускаса станет венгерский "Ференцварош". Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Для бакинского клуба это будет второй товарищеский матч на австрийском сборе. В первой игре "Сабах" сыграл вничью с румынской "Университатей" - 1:1.

До завершения подготовки азербайджанскую команду ждет еще один контрольный поединок. 1 июля "Сабах" встретится с украинским "Полесьем".

İdman.Biz
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