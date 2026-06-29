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"Шахдаг Гусар" подписал футболиста "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июня 2026 11:58
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"Шахдаг Гусар" подписал футболиста "Сабаха"

Футбольный клуб "Шахдаг Гусар" оформил очередной трансфер перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команда усилила состав Сеймуром Мамедовым. С футболистом "Сабаха" подписан контракт по схеме "1+1".

Отметим, что Мамедов ранее был членом сборной Азербайджана среди игроков до 21 года. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в "Мингячевире".

Ранее "Шахдаг Гусар" подписал Эльмаддина Султанова, Урфана Исмайлова, Равиля Гафарова, Фахри Мамедли, Вугара Гасанова, Гулагу Асадова и Мехраджа Бахшалы.

İdman.Biz
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