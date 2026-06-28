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Форвард "Нефтчи" Агададаш Сальянский близок к переходу в "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июня 2026 20:30
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Форвард "Нефтчи" Агададаш Сальянский близок к переходу в "Шамахы"

Бывший нападающий молодежной (U-21) сборной Азербайджана и форвард бакинского "Нефтчи" Агададаш Сальянский готовится сменить клубную прописку. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Шамахы", сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az.

Инициатором перехода выступает главный тренер регионального клуба Азер Багиров. Специалист выразил желание видеть Сальянского в своем распоряжении и обратился к руководству клуба с просьбой арендовать нападающего.

В настоящее время руководство "Шамахы" ведет переговоры с "Нефтчи" о переходе игрока на правах аренды. Сторонам уже удалось достичь предварительного согласия.

İdman.Biz
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