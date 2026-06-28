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Главный тренер "Карабаха": "Мы еще далеки от оптимальной формы"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июня 2026 03:30
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Главный тренер "Карабаха": "Мы еще далеки от оптимальной формы"

"Карабах" пока далек от своих лучших кондиций. Об этом заявил главный тренер команды Гурбан Гурбанов после товарищеского матча против австрийского "Тироля", сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба.

Комментируя победную встречу, специалист отметил самоотдачу своих подопечных, несмотря на тяжелые погодные условия и интенсивные тренировки.

"В целом получилась неплохая игра. Несмотря на физические нагрузки и жаркую погоду, футболисты хорошо боролись на поле. Мы получили необходимую нагрузку, да и результат оказался хорошим. Победа в первом матче придает игрокам уверенности", — подчеркнул наставник.

При этом Гурбанов признал, что команде еще предстоит проделать большую работу для достижения пика формы, в том числе из-за адаптации новичков.

"Конечно, мы еще далеки от оптимальной формы. Нашим новым трансферам нужно немного времени для полной адаптации. Тем не менее, главное — у них есть желание. Верю, что они долгое время будут приносить пользу нашей команде. Я остался доволен ходом игры и командой. Будем продолжать в том же духе и с тем же темпом", — резюмировал главный тренер.

İdman.Biz
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