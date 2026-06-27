Футбольный клуб "Нефтчи" завершил первый этап подготовки к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, в последний день этапа главный тренер Юрий Вернидуб проверил футболистов в двусторонней игре на базе Palms Sports Football Center.

Матч состоял из двух таймов по 30 минут.

В игре приняли участие все футболисты, находящиеся в распоряжении главного тренера, а также игроки, привлеченные из дублирующего состава.

Второй этап учебно-тренировочных сборов пройдет с 29 июня по 14 июля в словенском городе Моравске-Топлице.

"Нефтчи" разместится в отеле Hotel Livada Prestige и проведет в Словении четыре контрольных матча.