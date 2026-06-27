Польские арбитры обслужат дебютный матч "Сабаха" в Лиге чемпионов

УЕФА назначил судейскую бригаду на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским "Сабахом" и валлийским "Нью-Сейнтс".

Как сообщает İdman.Biz, встречу доверено обслуживать арбитрам из Польши.

Главным судьей матча назначен Патрик Грицкевич. На линиях ему помогут Марцин Бонек и Бартош Кашиньски, а обязанности четвертого арбитра исполнит Войцех Мыц.

Матч "Сабах" - "Нью-Сейнтс" состоится 7 июля на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что этот матч станет первым в истории "Сабаха" в рамках Лиги чемпионов.