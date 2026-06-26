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Арбитрам из Чехии доверили ответный матч "Карабаха" в Лиге Европы

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июня 2026 22:59
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Арбитрам из Чехии доверили ответный матч "Карабаха" в Лиге Европы

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между исландским "Вестри" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встречу доверено обслуживать арбитрам из Чехии.

Главным судьей матча назначен Марек Радина. На линиях ему помогут Камил Гоек и Петр Каталик, обязанности четвертого арбитра исполнит Даниэль Вокоун. За работу системы VAR будут отвечать Томаш Кочурек и его ассистент Ондржей Берка.

Ответный матч "Вестри" - "Карабах" состоится 16 июля на стадионе "Троттарволлур" в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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