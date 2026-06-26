"Нефтчи" подписал футболиста сборной Словакии

Бакинский "Нефтчи" усилил линию атаки, подписав словацкого нападающего Любомира Тупту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 28-летним футболистом заключен контракт по схеме "2+1". Новичок будет выступать под 29-м номером.

Тупта способен сыграть не только на позиции центрального нападающего, но и на обоих флангах атаки.

Последним клубом словака был греческий АЕЛ. В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей в чемпионате Греции, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

За свою карьеру Тупта также выступал в чемпионатах Италии, Польши, Швейцарии и Чехии. С 2023 года он вызывается в сборную Словакии, в составе которой провел 21 матч.